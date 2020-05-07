Дель Пьеро прокомментировал решение возобновить чемпионат Германии
Итальянец считает, что в стране контролируют ситуацию вокруг коронавируса.
Экс-нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро прокомментировал информацию о возобновлении сезона в чемпионате Германии.
“Сложно принимать важные решения в такой ситуации и брать всю ответственность на себя. Безопасность людей должна быть на первом месте, и только потом мы можем возвращаться к привычной жизни.
Думаю, нужно досрочно завершить сезон в чемпионате Италии. Если в Германии решили доиграть чемпионат, значит они имеют полную информацию о текущей ситуации и могут контролировать ее“, - цитирует итальянца CNN.
Напомним, Бундеслига возобновится 16 мая.
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