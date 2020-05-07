Дель Пьеро прокомментировал решение возобновить чемпионат Германии

Итальянец считает, что в стране контролируют ситуацию вокруг коронавируса.

Экс-нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро прокомментировал информацию о возобновлении сезона в чемпионате Германии.

“Сложно принимать важные решения в такой ситуации и брать всю ответственность на себя. Безопасность людей должна быть на первом месте, и только потом мы можем возвращаться к привычной жизни.

Думаю, нужно досрочно завершить сезон в чемпионате Италии. Если в Германии решили доиграть чемпионат, значит они имеют полную информацию о текущей ситуации и могут контролировать ее“, - цитирует итальянца CNN.

Напомним, Бундеслига возобновится 16 мая.