Официально: Бундеслига возобновится 16 мая

Первым матчем станет рурское дерби.

Чемпионат Германии возобновится 16 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Первым матчем после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса станет рурское дерби - матч между Боруссией Д и Шальке. Вторая Бундеслига также начнется в тот же уик-энд.

Отмечается, что все поединки будут проходить без зрителей. Чемпионат планируют завершить 28 июня.

Напомним, лидером Бундеслиги после 25 туров с 55 пунктами в активе является Бавария.

Ранее правительство Германии официально разрешило возобновить чемпионат в мае.