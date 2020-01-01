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Официально: Бундеслига возобновится 16 мая

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Первым матчем станет рурское дерби.
Чемпионат Германии
Чемпионат Германии
Getty Images

Чемпионат Германии возобновится 16 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Первым матчем после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса станет рурское дерби - матч между Боруссией Д и Шальке. Вторая Бундеслига также начнется в тот же уик-энд.

Отмечается, что все поединки будут проходить без зрителей. Чемпионат планируют завершить 28 июня.

Напомним, лидером Бундеслиги после 25 туров с 55 пунктами в активе является Бавария.

Ранее правительство Германии официально разрешило возобновить чемпионат в мае.

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Теги: футбол, Бундеслига, чемпионат Германии
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