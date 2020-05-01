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Румменнигге: Мы с нетерпением ждем возобновления Бундеслиги

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Функционер желает увидеть возвращение чемпионата в средине мая.
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Румменигге
Getty Images

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение немецких властей о разрешение возобновить чемпионат Германии.

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“Я хочу выразить благодарность политикам за сегодняшнее решение, которое позволяет завершить сезон Бундеслиги. Мы с нетерпением ждем возобновления игр - в идеале с середины мая. Это гарантирует, что спортивные решения принимаются на поле, а не в кабинетах.

Я хотел бы искренне поблагодарить Федерации и Целевой медицинской группе за отличные организационные и медицинские планы. Я обращаюсь ко всем участникам с просьбой исполнять пункты этого плана“, - приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что командам Ла Лиги разрешили проводить тренировки.

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Теги: Карл-Хайнц Румменигге, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
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