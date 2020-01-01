Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Правительство Германии официально разрешило возобновить Бундеслигу в мае

Комментариев: 0
Турнир может скоро возобновиться.
Чемпионат Германии скоро будет возобновлен
Чемпионат Германии скоро будет возобновлен
Getty Images

Власти Германии официально одобрили продолжение чемпионата Германии в мае.

По информации Sport Bild, возобновление Бундеслиги стоит ожидать 15-го числа, но также рассматривается вариант с возвращением футбола 22 мая.

Отмечается, что в рамках заседания министров страны с участием канцлера Ангелы Меркель вопрос возобновления чемпионата обсуждали дольше, чем работу образовательных учреждений.

Таким образом, первая и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. Отмечается, что все игры пройдут без зрителей.

В четверг, 7 мая,  36 клубов, которые выступают в двух высших дивизионах страны, проведут собрание, на котором и будет выработан окончательный план перезапуска сезона.

Ранее сообщалось, что футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках.

Поделись:
Теги: чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь