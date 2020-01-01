Правительство Германии официально разрешило возобновить Бундеслигу в мае

Турнир может скоро возобновиться.

Власти Германии официально одобрили продолжение чемпионата Германии в мае.

По информации Sport Bild, возобновление Бундеслиги стоит ожидать 15-го числа, но также рассматривается вариант с возвращением футбола 22 мая.

Отмечается, что в рамках заседания министров страны с участием канцлера Ангелы Меркель вопрос возобновления чемпионата обсуждали дольше, чем работу образовательных учреждений.

Таким образом, первая и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. Отмечается, что все игры пройдут без зрителей.

В четверг, 7 мая, 36 клубов, которые выступают в двух высших дивизионах страны, проведут собрание, на котором и будет выработан окончательный план перезапуска сезона.

Ранее сообщалось, что футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках.