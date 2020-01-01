Правительство Германии официально разрешило возобновить Бундеслигу в мае
Власти Германии официально одобрили продолжение чемпионата Германии в мае.
По информации Sport Bild, возобновление Бундеслиги стоит ожидать 15-го числа, но также рассматривается вариант с возвращением футбола 22 мая.
Отмечается, что в рамках заседания министров страны с участием канцлера Ангелы Меркель вопрос возобновления чемпионата обсуждали дольше, чем работу образовательных учреждений.
Таким образом, первая и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. Отмечается, что все игры пройдут без зрителей.
В четверг, 7 мая, 36 клубов, которые выступают в двух высших дивизионах страны, проведут собрание, на котором и будет выработан окончательный план перезапуска сезона.
Ранее сообщалось, что футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках.
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