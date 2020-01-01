Нойер: Возобновление сезона будут иметь огромные последствия для мирового футбола
Вратарь Баварии Мануэль Нойер поделился мнением о том, что чемпионат Германии может стать первым европейским турниром, который возобновится на фоне пандемии коронавируса.
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“Необходимо очень сознательно подходить к вопросу о возобновления футбольных матчей в Германии, ведь это решение будет иметь последствия для всего футбола, вплоть до многих любительских клубов и самых молодых поколений, а также для многих других видов спорта.
Другие европейские страны, да и вообще со всего мира, люди будут смотреть на Германию. Это огромная ответственность для Бундеслиги, которую мы должны осознавать каждой нитью. Мы должны понимать, что это также важно для нас“, - приводит слова Нойера Goal.com.
Ранее сообщалось, что в Бундеслиге отложили возобновление сезона.
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