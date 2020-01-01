В Бундеслиге отложили возобновление сезона - Daily Mail

Все команды должны пройти двухнедельный карантин.

Возобновление сезона в немецкой Бундеслиге отложат. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что такое решение приняло правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель. Власти считает, что перед возобновлением кампании все команды должны уйти на двухнедельный карантин.

Это связно с тем, что не все футболисты понимают серьезность пандемии коронавируса. Например, Герта отстранила Саломона Калу за то, что он снимал рукопожатие с одноклубниками.

Кроме того, в Боруссии М зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а клуб Эрцгебирге, который выступает во второй Бундеслиге, принял решение уйти на карантин.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии может возобновится 15 мая.