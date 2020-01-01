Сане согласовал контракт с Баварией - Sport Bild

Футболист может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Бавария достигла договоренности с полузащитником Манчестер Сити Лероем Сане. Соглашение между сторонами будет рассчитано на пять лет. Об этом сообщает Sport Bild.

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Отмечается, что мюнхенцы рассчитывают подписать футболиста летом по сниженной цене. Трансфер немца оценивается от 40 до 60 миллионов евро.

В этом сезоне Сане провел за Манчестер Сити всего два матча во всех турнирах из-за серьезной травмы.