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Сане согласовал контракт с Баварией - Sport Bild

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Футболист может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Бавария достигла договоренности с полузащитником Манчестер Сити Лероем Сане. Соглашение между сторонами будет рассчитано на пять лет. Об этом сообщает Sport Bild.

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Отмечается, что мюнхенцы рассчитывают подписать футболиста летом по сниженной цене. Трансфер немца оценивается от 40 до 60 миллионов евро.

В этом сезоне Сане провел за Манчестер Сити всего два матча во всех турнирах из-за серьезной травмы.

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Теги: футбол, Бавария, чемпионат Германии, Лерой Сане, Бундеслига
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