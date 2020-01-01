В Боруссии М зафиксировано два случая заражения коронавирусом
Возобновление чемпионата Германии под угрозой срыва.
В менхенгладбахской Боруссии выявлено два случая заболеванием коронавирус, об этом сообщает Rheinische Post.
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Как утверждает источник, положительный тест на COVID-19 сдал один футболист и тренер по физической подготовке.
Оба зараженных отправились на карантин, а остальная команда продолжит подготовку к возобновлению сезона.
Ранее стала известна новая возможная дата возобновления Бундеслиги.
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