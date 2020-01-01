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В Боруссии М зафиксировано два случая заражения коронавирусом

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Возобновление чемпионата Германии под угрозой срыва.
Футболисты Боруссии Менхенгладбах
Футболисты Боруссии Менхенгладбах
Getty Images

В менхенгладбахской Боруссии выявлено два случая заболеванием коронавирус, об этом сообщает Rheinische Post.

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Как утверждает источник, положительный тест на COVID-19 сдал один футболист и тренер по физической подготовке.

Оба зараженных отправились на карантин, а остальная команда продолжит подготовку к возобновлению сезона.

Ранее стала известна новая возможная дата возобновления Бундеслиги.

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Теги: Боруссия Менхенгладбах, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, коронавирус
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