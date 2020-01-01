Немецкий клуб отправился на карантин из-за положительного теста на COVID-19

Эрцгебирге, выступающий во второй Бундеслиге, объявил о вынужденном карантине.

Немецкий клуб Эрцгебирге, который выступает во второй Бундслиге, принял решение уйти на карантин.

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Как сообщает пресс-служба клуба, у одного из членов команды оказался положительный тест на коронавирус. В связи с этим все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба были отправлены на карантин.

"Мы поддерживаем тесный контакте с органами здравоохранения и проинформировали их о ситуации. До четверга мы будем на внутреннем карантине. 7 мая команда снова пройдет тестирование", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, когда могут возобновить чемпионат Германии.