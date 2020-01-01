Экс-защитник Шальке, признанный погибшим, был найден живым

Хианник Камба был признан погибшим четыре года назад.

Бывший защитник немецкого Шальке Хианник Камба, которого считали погибшим, был обнаружен живым.

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Как сообщает Bild, в 2016 году была зафиксирована смерть футболиста. Считалось, что Хианник погиб в автокатастрофе, однако теперь стало известно, что 33-летний Камба проживает в Рурском регионе Германии.

Предполагается, что Камба инсценировал свою смерть ради страховых выплат. Прокуратура начала расследование по этому вопросу. Сейчас под подозрением находится жена футболиста, которая предоставила фальшивые документы о смерти мужа.

Отметим, что Камба - воспитанник Шальке, однако он так и не сыграл за основную команду.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником смертельного ДТП.