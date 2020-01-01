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ТОП-10 лучших голов Баварии, забитых за последнее десятилетие

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Бундеслига порадовала фанатов великолепной подборкой голов.

ТОП-10 лучших голов Бундеслиги за последнее десятилетие
ТОП-10 лучших голов Бундеслиги за последнее десятилетие
Getty Images

Футбол, как и весь мировой спорт, сейчас находится на паузе из-за пандемии коронавируса, поэтому пресс-служба немецкой Бундеслиги балует фанатов видео подборками.

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Бундеслига представила топ из десяти самых красивых голов мюнхенской Баварии в период с 2010 по 2019 год. В этот ролик попали голы в исполнении Роберта Левандовски, Дугласа Косты, Франка Рибери и других футболистов "красных".

Смотрите ТОП-10 голов Баварии прошлого десятилетия:

Смотрите также лучшие голы в АПЛ, которые были забиты в результате контратак.

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Теги: Бундеслига, видео, подборка, чемпионат Германии по футболу, Бавария
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