Бундеслигу могут не возобновить в мае из-за новых вспышек заражения COVID-19

В Германии после смягчения карантина произошел всплеск новых случаев заражения коронавирусом.

Возобновление нынешнего сезона чемпионата Германии под угрозой срыва из-за нового всплеска заражения коронавирусом.

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Как сообщает Daily Mail, в стране смягчили карантин, после чего резко увеличилось число новых случаев. Есть вероятность, что власти страны вновь усилят карантинные меры. В связи с этим возобновление Бундеслиги, запланированное на 9 мая, может не состоятся.

Отметим, что по состоянию на 29 апреля в Германии зафиксировано почти 160 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 6 314 человек скончались, а 117 400 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках.