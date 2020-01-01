Бундеслигу могут не возобновить в мае из-за новых вспышек заражения COVID-19
В Германии после смягчения карантина произошел всплеск новых случаев заражения коронавирусом.
Возобновление нынешнего сезона чемпионата Германии под угрозой срыва из-за нового всплеска заражения коронавирусом.
Читай также: Директор Боруссии: Бундеслига обанкротится, если сезон не возобновится
Как сообщает Daily Mail, в стране смягчили карантин, после чего резко увеличилось число новых случаев. Есть вероятность, что власти страны вновь усилят карантинные меры. В связи с этим возобновление Бундеслиги, запланированное на 9 мая, может не состоятся.
Отметим, что по состоянию на 29 апреля в Германии зафиксировано почти 160 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 6 314 человек скончались, а 117 400 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках.
Полная версия правил