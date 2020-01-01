Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легендарный немецкий футболист переболел коронавирусом

Комментариев: 0
Йенс Леманн перенес болезнь без серьезных осложнений.
Йенс Леманн
Йенс Леманн
Getty Images

Известный экс-вратарь сборной Германии и лондонского Арсенала Йенс Леманн рассказал, что переболел коронавирусом.

Читай также: Футболистов Арсенала не проверяли на коронавирус после того, как заболел Артета

"Я заболел где-то в середине марта. Я страдал от кашля и легкой лихорадки в течение полутора дней. После двух недель карантина мне сообщили, что я здоров. Я перенес коронавирус легче, чем грипп. Но все равно советую людям, которые в группе риска, быть осторожными.

Я понял, что если ты будешь придерживаться здорового образа жизни, то останешься здоровым", - приводит слова Леманна издание Bild.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом игрок Монпелье вышел из комы.

Поделись:
Теги: футбол, коронавирус, йенс леманн, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь