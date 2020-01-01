Легендарный немецкий футболист переболел коронавирусом
Йенс Леманн перенес болезнь без серьезных осложнений.
Известный экс-вратарь сборной Германии и лондонского Арсенала Йенс Леманн рассказал, что переболел коронавирусом.
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"Я заболел где-то в середине марта. Я страдал от кашля и легкой лихорадки в течение полутора дней. После двух недель карантина мне сообщили, что я здоров. Я перенес коронавирус легче, чем грипп. Но все равно советую людям, которые в группе риска, быть осторожными.
Я понял, что если ты будешь придерживаться здорового образа жизни, то останешься здоровым", - приводит слова Леманна издание Bild.
Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом игрок Монпелье вышел из комы.
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