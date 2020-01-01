Директор Боруссии: Бундеслига обанкротится, если сезон не возобновится

Функционер жестко высказался о возможном завершении сезона.

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о досрочном завершении сезона.

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“Вся Бундеслига обанкротится, если в ближайшие несколько месяцев сезон не возобновится. Я понимаю, что болельщики хотели бы приходить на стадионы, а не смотреть матчи по телевизору, но это необходимо сделать для спасения немецкого футбола.

Мы делаем все возможное, чтобы возобновить работу. Футбол не нуждается для себя особого положения среди других видов спорта, но этот вид спорта играет важнейшую роль в нашем обществе“, - цитирует Ватцке Goal.com со ссылкой на Sky TV.

Ранее стало известно, когда Бундеслига может возобновиться.

Отметим, что футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках.