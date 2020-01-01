РБ Лейпциг намерен выкупить конкурента Зинченко

"Быки" хотят осуществить два трансфера.

Руководство РБ Лейпцига заинтересовано в выкупе двух игроков, которые выступают за немецкий клуб на правах аренды.

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Как утверждает Bild, “быки“ намерены осуществить трансфер Патрика Шика из Ромы и Анхелиньо из Манчестер Сити. Немецкий клуб имеет право выкупить игроков за 29 и 30 миллионов евро соответсвенно.

Однако, Лейпциг не может позволить потратить 60 миллионов за двух игроков, даже если будут проданы Тимо Вернер и Дайо Упамекано. Таким образом, немецкий клуб будет ждать до последнего, чтобы снизить запрашиваемую стоимость за футболистов.

Ранее сообщалось, что Вернер определился с клубом, в котором продолжит карьерую