Бундеслига может запретить футболистам заниматься сексом

В чемпионате Германии готовятся к возобновлению сезона.

Руководство Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона, который пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, во время поединков на стадионе будут присутствовать не более 300 человек. Предматчевые фото и рукопожатия между игроками запретят, а общение с прессой будет ограниченко.

Отмечается, что перед прибытием на матчи у всех футболистов будут мерить температуру. Находясь на стадионе или клубной базе, игрокам запретят пользоваться чужими вещами.

Кроме того, футболистам рекомендуют избегать поцелуев и секса со своими женами или девушками.

Ранее сообщалось, что игроков чемпионата Германии могут обязать играть в масках.