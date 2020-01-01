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Бундеслига может запретить футболистам заниматься сексом

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В чемпионате Германии готовятся к возобновлению сезона.
Чемпионат Германии
Чемпионат Германии
Getty Images

Руководство Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона, который пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, во время поединков на стадионе будут присутствовать не более 300 человек. Предматчевые фото и рукопожатия между игроками запретят, а общение с прессой будет ограниченко.

Отмечается, что перед прибытием на матчи у всех футболистов будут мерить температуру. Находясь на стадионе или клубной базе, игрокам запретят пользоваться чужими вещами.

Кроме того, футболистам рекомендуют избегать поцелуев и секса со своими женами или девушками.

Ранее сообщалось, что игроков чемпионата Германии могут обязать играть в масках.

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига, коронавирус
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