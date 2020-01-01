Бавария отказала Аллегри - Le10 Sport

Итальянский специалист хотел возглавить мюнхенцев.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри хотел возглавить Баварию. Об этом сообщает Le10 Sport.

Отмечается, что специалист предлагал свои услуги мюнхенцам, но они отказались от предложения итальянца.

Немецкий клуб хотел пригласить наставника ПСЖ Томас Тухель, но после неудачи в переговорах с ним, руководство Баварии приняло решение продолжить сотрудничество с Хансом-Дитером Фликом.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить клуб из чемпионата Англии.