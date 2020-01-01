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Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках

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Игроки могут вернуться на поле уже в мае.
Чемпионат Германии
Чемпионат Германии
Getty Images

Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Spiegel.

Среди них можно выделить следующие:

1. Игроки и и арбитры будуть надевать специальные маски для спортивных занятий, к которым будет запрещено прикасаться во время поединков.

2 Маски не должны сползать с лица во время игровых ситуаций.

3. Каждые 15 минут матч будет прерываться, чтобы предоставить футболистам время для отдыха и замены масок.

4. Во время перерывов игроки должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

5. Арбитры смогут наказывать футболистов за ненужный контакт.

Существует также вариант, при котором все игроки, тренеры, члены медицинского штаба и люди, которые прямо контактируют с командой, будут находится в карантине до конца сезона. С этой целью используют большой отель, в который заселят только их.

Ранее стало известно, когда может возобновиться чемпионат Германии.

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига
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