Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Spiegel.
Среди них можно выделить следующие:
1. Игроки и и арбитры будуть надевать специальные маски для спортивных занятий, к которым будет запрещено прикасаться во время поединков.
2 Маски не должны сползать с лица во время игровых ситуаций.
3. Каждые 15 минут матч будет прерываться, чтобы предоставить футболистам время для отдыха и замены масок.
4. Во время перерывов игроки должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
5. Арбитры смогут наказывать футболистов за ненужный контакт.
Существует также вариант, при котором все игроки, тренеры, члены медицинского штаба и люди, которые прямо контактируют с командой, будут находится в карантине до конца сезона. С этой целью используют большой отель, в который заселят только их.
Ранее стало известно, когда может возобновиться чемпионат Германии.
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