Вернер определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Лидер Лейпцига готов перебраться в АПЛ.

Звездный лидер РБ Лейпцига Тимо Вернер может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sky Sports.

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Как утверждает источник, в услугах немецкого нападающего заинтересован Ливерпуль. Вернер дал предварительное согласие на переезд в АПЛ, однако он требует, чтобы главный тренер команды Юрген Клопп гарантировал ему место в основном составе.

Руководство “красных“ готово выплатить всю сумму отступных в размере 52 миллионов фунтов. Кроме того, немец ранее изъявил желание продолжить карьеру в АПЛ.

Отметим, что мадридский Реал заинтересован в приобретении Вернера.