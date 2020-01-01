Стало известно, когда Бундеслига может возобновиться

Матчи будут проходить без зрителей.

Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, когда чемпионаты могут возобновиться.

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“Медики составили протокол, который описывает путь от командных тренировок к проведению поединков. Важно проанализировать то, что происходит не только на футбольном поле, но и рядом с ним.

Матчи без зрителей не так хороши, но с точки зрения экономических проблем - это единственный правильный вариант для Бундеслиги. Так мы сможем сохранить многие клубы. В четверг мы проведем конференцию, на которой все обсудим с клубами“, - приводит слова Зайферта Bild.

Ранее стали известны чемпионаты, которые первыми могут возобновиться после карантина.