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Защитник Шахтера может перебраться в Баварию

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Мюнхенцы интересуются услугами Додо.
Додо
Додо
ФК Шахтер Донецк

Защитник Баварии Альваро Одриосола покинет команду и вернется в Реал. Об этом сообщает Sport1. Футболист находится в стане мюнхенцев на правах аренды до конца сезона.

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Немецкий клуб рассматривает несколько вариантов усиления позиции правого фулбека. В шорт-лист команды попали Сержиньо Деста (Аякс), Ашраф Хакими (Боруссия Дортмунд, права принадлежат Реалу) и Бенжамин Хенрихс (Монако).

По информации издания, еще одним кандидатом на замену Одриосоле является игрок донецкого Шахтера Додо.

В этом сезоне чемпионата Украины Додо провел 16 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

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Теги: футбол, Бавария, Бундеслига, Додо, чемпионат Германии
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