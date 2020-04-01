Защитник Шахтера может перебраться в Баварию

Мюнхенцы интересуются услугами Додо.

Защитник Баварии Альваро Одриосола покинет команду и вернется в Реал. Об этом сообщает Sport1. Футболист находится в стане мюнхенцев на правах аренды до конца сезона.

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Немецкий клуб рассматривает несколько вариантов усиления позиции правого фулбека. В шорт-лист команды попали Сержиньо Деста (Аякс), Ашраф Хакими (Боруссия Дортмунд, права принадлежат Реалу) и Бенжамин Хенрихс (Монако).

По информации издания, еще одним кандидатом на замену Одриосоле является игрок донецкого Шахтера Додо.

В этом сезоне чемпионата Украины Додо провел 16 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.