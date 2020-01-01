Нойер - о пятилетнем контракте: Это утопия

Немцу нужно доверия со стороны клуба.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер рассказал о подробностях переговоров с немецким клубом о продление контракта.

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“Все переговоры с Баварией, которые ввелись с 2011 года, проходили с огромной уверенностью, никогда не было никаких утечек.

Сейчас же в СМИ просочились детали из текущих обсуждений, которые во многом неверные. Меня это раздражает. Не такую Баварию я знаю.

Я хочу играть настолько долго, насколько позволит мне здоровье. Но самое важное для меня - доверие.

Я понимаю, что пятилетний контракт - это утопия. Сейчас мне 34 года, я не могу предугадать, в каком я буду состоянии в 39 лет. Поэтому то, что было опубликовано в прессе ранее, не имеет никакого смысла.

Для меня всегда было важно работать в условиях доверия к людям, которые занимают руководящие посты. Я предан клубу, будучи его игроком и капитаном“, - приводит слова Нойера Bild.

Ранее сообщалось, что Нойер может покинуть Баварию.