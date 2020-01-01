Бавария оштрафует своего игрока за то, что он приехал на тренировку не на той машине
Кингсли Коман использовал McLaren вместо Audi.
Вингер Баварии Кингсли Коман может получить штраф от руководства мюнхенцев. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что футболист приехал на тренировку не на клубном Audi, а на личном McLaren.
“Я хочу извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на машине этой компании. Причиной стало повреждение бокового зеркала на моей Audi. Это моя ошибка“, - прокомментировал ситуацию Коман.
Отметим, что в этом сезоне Коман провел 24 матча за Баварию во всех турнирах, где он забил пять голов и отдал пять результативных передач.
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