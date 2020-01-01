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Молодой защитник Боруссии Д получил травму на тренировке

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Дан-Аксель Загаду проведет в лазарете несколько недель.
Дан-Аксель Загаду
Дан-Аксель Загаду
Getty Images

Юный защитник дортмундской Боруссии Дан-Аксель Загаду травмировался на тренировке своей команды.

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Как сообщает пресс-служба "шмелей", медицинский штаб диагностировал у 20-летнего француза повреждение внешней связки левого колена.

На данный момент неизвестны точные сроки восстановления футболиста, однако отмечается, что он не сможет выйти на поле в ближайшие несколько недель.

Напомним, дортмундская Боруссия возобновила тренировочный процесс в конце марта.

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Теги: Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, травма
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