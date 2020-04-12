Санчо в Instagram намекнул на переход в Манчестер Юнайтед
Англичанин может перебраться в АПЛ.
Футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо провел прямой эфир в Instagram, в котором намекнул на переход в Манчестер Юнайтед.
Во время прямого эфира подписчик написал: “Сделай глоток воды, если переходишь в Манчестер Юнайтед“. Cанчо не растерялся и сделал глоток воды.
Jordan Sancho hints on joining Manchester United 🤯🤩pic.twitter.com/VTNsn6ki1e— Merrybet (@merrybetsports) April 12, 2020
Ранее сообщалось, что МЮ будет платить Санчо ошеломляющую сумму по контракту.
Отметим, что руководство Боруссии не намерено отпускать англичанина.
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