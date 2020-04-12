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Санчо в Instagram намекнул на переход в Манчестер Юнайтед

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Англичанин может перебраться в АПЛ.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо провел прямой эфир в Instagram, в котором намекнул на переход в Манчестер Юнайтед.

Во время прямого эфира подписчик написал: “Сделай глоток воды, если переходишь в Манчестер Юнайтед“. Cанчо не растерялся и сделал глоток воды.

Ранее сообщалось, что МЮ будет платить Санчо ошеломляющую сумму по контракту.

Отметим, что руководство Боруссии не намерено отпускать англичанина.

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд, Манчестер Юнайтед, футбол
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