Санчо в Instagram намекнул на переход в Манчестер Юнайтед

Англичанин может перебраться в АПЛ.

Футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо провел прямой эфир в Instagram, в котором намекнул на переход в Манчестер Юнайтед.

Во время прямого эфира подписчик написал: “Сделай глоток воды, если переходишь в Манчестер Юнайтед“. Cанчо не растерялся и сделал глоток воды.

Jordan Sancho hints on joining Manchester United 🤯🤩pic.twitter.com/VTNsn6ki1e — Merrybet (@merrybetsports) April 12, 2020

Ранее сообщалось, что МЮ будет платить Санчо ошеломляющую сумму по контракту.

Отметим, что руководство Боруссии не намерено отпускать англичанина.