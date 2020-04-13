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Хакими: Я приму решение о своем будущем летом

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Футболист пока не знает, где продолжит карьеру.
Ашраф Хакими
Ашраф Хакими
Getty Images

Защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, контракт которого принадлежат Реалу, высказался по поводу своего будущего.

“Мой контракт с Реалом? Агент занимается этим, я не совсем в курсе данной ситуации. Не знаю, когда срок соглашения заканчивается.

Я очень горжусь тем, что делаю. В июне я должен буду принять решение, и оно станет большим шагом в моей карьере. Я не общался с Реалом по поводу следующего года, скоро мы обсудим это“, - цитирует футболиста Marca.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия планирует выкупить Хакими у Реала.

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Теги: футбол, Ашраф Хакими, Боруссия Д, Реал
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