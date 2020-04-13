Хакими: Я приму решение о своем будущем летом

Футболист пока не знает, где продолжит карьеру.

Защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, контракт которого принадлежат Реалу, высказался по поводу своего будущего.

“Мой контракт с Реалом? Агент занимается этим, я не совсем в курсе данной ситуации. Не знаю, когда срок соглашения заканчивается.

Я очень горжусь тем, что делаю. В июне я должен буду принять решение, и оно станет большим шагом в моей карьере. Я не общался с Реалом по поводу следующего года, скоро мы обсудим это“, - цитирует футболиста Marca.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия планирует выкупить Хакими у Реала.