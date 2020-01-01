Полузащитник Баварии назвал лучшего тренера в своей карьере

Игрок Баварии рассказал, кто именно помог ему раскрыть свой потенциал.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман назвал имя лучшего тренера, который помог ему раскрыть свой потенциал.

"Наверное, Гвардиола - лучший тренер в моей карьере. При нем я начал играть более-менее регулярно, хотя в Ювентусе у меня тоже было определенное количество матчей.

Для игроков, выступающих на моей позиции, которые любят провоцировать соперников и бить по воротам, он - лучший тренер, ведь он требовал от нас именно этого.

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Гвардиола создает системы, в которых ты оказываешься в ситуациях один на один. Это позволяло мне раскрываться. Он не требовал показателей, он всего лишь просил меня отбирать мяч, бить и смещаться в центр. Мне это нравилось очень нравилось", - цитирует Комана Goal.

Напомним, в декабре 2019 года Кингсли Коман получил травму в матче против Тоттенхэма в Лиге чемпионов.