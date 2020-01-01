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Полузащитник Баварии назвал лучшего тренера в своей карьере

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Игрок Баварии рассказал, кто именно помог ему раскрыть свой потенциал.
Кингсли Коман
Кингсли Коман
Getty Images

Полузащитник Баварии Кингсли Коман назвал имя лучшего тренера, который помог ему раскрыть свой потенциал.

"Наверное, Гвардиола - лучший тренер в моей карьере. При нем я начал играть более-менее регулярно, хотя в Ювентусе у меня тоже было определенное количество матчей.

Для игроков, выступающих на моей позиции, которые любят провоцировать соперников и бить по воротам, он - лучший тренер, ведь он требовал от нас именно этого.

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Гвардиола создает системы, в которых ты оказываешься в ситуациях один на один. Это позволяло мне раскрываться. Он не требовал показателей, он всего лишь просил меня отбирать мяч, бить и смещаться в центр. Мне это нравилось очень нравилось", - цитирует Комана Goal.

Напомним, в декабре 2019 года Кингсли Коман получил травму в матче против Тоттенхэма в Лиге чемпионов.

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Теги: Кингсли Коман, Хосеп Гвардиола, Бавария, футбол, вне игры
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