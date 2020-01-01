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Мюллер: Я не планировал продлевать контракт с Баварией

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Немец считает, что смена нового тренера пошла команде на пользу.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

Полузащитник Баварии Томас Мюллер прокомментировал продление контракта с командой.

“Мое эмоциональное состояние осенью было довольно напряженным. Тогда я не собирался продлевать контракт с Баварией. Был такой период, когда я не появлялся в старте на протяжении шести матчей подряд. Это был сложный период.

Тогда я задавался многими вопросами. Где я нахожусь? Что будет с моим контрактом? Чего я хочу достичь в следующие несколько лет? Что будет в следующем сезоне? Если бы Бавария успешно выступила осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе.

Смена главного тренера определенно пошла команде на пользу, потому что Флик привнес в схему игры что-то новое. Благодаря новой системе футболисты хорошо чувствуют себя на поле. Нам это действительно удается“, - цитирует Мюллера Bild.

Напомним, полузащитник подписал контракт с клубом до 2023 года.

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Теги: футбол, Томас Мюллер, чемпионат Германии, Бавария, Бундеслига
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