Холанд: У меня все получается, но существует много других хороших игроков
Норвежец не хочет себя переоценивать.
Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассказал о своих выступлениях за команду.
“Важно понимать, в какой ты форме находишься, насколько хорош клуб и люди, которые там работают, как они о тебе заботятся и помогают развиваться.
Мне нельзя себя переоценивать. Мне было важно всегда понимать, что у меня все получается, но существует много других хороших игроков. Для меня важно понимать, что я не лучше, чем кажусь себе.
Чувствую себя замечательно, это словно сон. Но были игры, которые складывались не лучшим образом. Я рад, вокруг меня много хороших игроков, это только начало, впереди еще много интересного“, - цитирует Холанда Marca.
Ранее сообщалось, что МЮ поборется с Реалом за Холанда.
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