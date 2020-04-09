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Холанд: У меня все получается, но существует много других хороших игроков

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Норвежец не хочет себя переоценивать.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассказал о своих выступлениях за команду.

“Важно понимать, в какой ты форме находишься, насколько хорош клуб и люди, которые там работают, как они о тебе заботятся и помогают развиваться.

Мне нельзя себя переоценивать. Мне было важно всегда понимать, что у меня все получается, но существует много других хороших игроков. Для меня важно понимать, что я не лучше, чем кажусь себе.

Чувствую себя замечательно, это словно сон. Но были игры, которые складывались не лучшим образом. Я рад, вокруг меня много хороших игроков, это только начало, впереди еще много интересного“, - цитирует Холанда Marca.

Ранее сообщалось, что МЮ поборется с Реалом за Холанда.

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Теги: футбол, Эрлинг Холанд, чемпионат Германии, Бундеслига, Боруссия Д
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