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Герта объявила о назначении нового главного тренера

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Команду из Берлина возглавил Бруно Лаббадиа.
Бруно Лаббадиа
Бруно Лаббадиа
Getty Images

Бруно Лаббадиа стал новым главным тренером Герты, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Детали контракта между сторонами неизвестны. Отмечается, что специалист приступит ко своим обязанностям со следующей недели.

На этой должности Лаббадиа сменил Александра Нури, который временно руководил командой после ухода Юргена Клинсманна.

Сейчас Герта занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

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Теги: футбол, Герта, чемпионат Германии, Бундеслига
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