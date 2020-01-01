Директор Баварии рассказал, почему чемпионаты нужно возобновить

Функционер выделил два аспекта.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему чемпионаты необходимо возобновить и доиграть.

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“В течение трех дней мы возобновили тренировки в малых группах, соблюдая все правила здравоохранения. Возобновление Бундеслиги девятого мая - одна из версий в Германии, но мы будем определять политику, как в Италии.

Мы должны вернуться на поле по двум причинам: спортивная, с точки зрения борьбы за трофеи, вылета и места в зоне еврокубков; и экономический, ведь права на трансляцию оказывают огромное влияние на доходы клубов.

Мы ожидаем одобрения со стороны правительства. Футбол в последние десять лет живет не по средствам, постоянно увеличивая расходы. Клубы взяли на себя все риски. В такие времена важен не баланс, а финансовое благополучие“, - заявил Румменигге в интервью Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что треть клубов Бундеслиги могут прекратить существование.