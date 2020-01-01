Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ройс: Я мог перейти в Баварию, но я не буду играть за этот клуб

Комментариев: 0
Немец отказался переходить в мюнхенский клуб.
Марко Ройс
Марко Ройс
Getty Images

Футболист дортмундской Боруссии Марко Ройс рассказал, что ранее мог перейти в Баварию.

Читай также: Реал хочет обменять Йовича на Холанда

“Бавария, как и другие клубы, делали мне предложения. Я очень уважаю “мюнхенцев“ и то, что их клуб делал на протяжении долгого времени.

Но я всегда хотел играть за Боруссию Д. Это тот клуб, к которому мое сердце тянуло меня всегда. Когда выступал в Гладбахе, мне было ясно: в Бундеслиге я бы перешел только в Дортмунд, иначе я покину этот чемпионат“, - приводит слова Ройса Sport Bild.

Ранее Ройс посоветовал Санчо остаться в Боруссии.

Поделись:
Теги: Марко Ройс, Боруссия Дортмунд, Бавария, футбол, Бундеслига, чемпионат Германии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь