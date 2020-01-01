Ройс: Я мог перейти в Баварию, но я не буду играть за этот клуб

Немец отказался переходить в мюнхенский клуб.

Футболист дортмундской Боруссии Марко Ройс рассказал, что ранее мог перейти в Баварию.

Читай также: Реал хочет обменять Йовича на Холанда

“Бавария, как и другие клубы, делали мне предложения. Я очень уважаю “мюнхенцев“ и то, что их клуб делал на протяжении долгого времени.

Но я всегда хотел играть за Боруссию Д. Это тот клуб, к которому мое сердце тянуло меня всегда. Когда выступал в Гладбахе, мне было ясно: в Бундеслиге я бы перешел только в Дортмунд, иначе я покину этот чемпионат“, - приводит слова Ройса Sport Bild.

Ранее Ройс посоветовал Санчо остаться в Боруссии.