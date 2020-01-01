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На соперника Шахтера в Лиге Европы пожаловались в прокуратуру

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Жалоба поступила анонимно.
Вольфсбург
Вольфсбург
www.kicker.de

Руководство Вольфсбурга приняло решение возобновить тренировки после того, как футболисты просидели одну неделю дома на карантине.

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Клуб получил специальное разрешение, которое позволяет проводить тренировки небольшими группами, чтобы не подвергать друг друга опасности заражением коронавирусом.

Несмотря на это поставление, в местную прокуратуру поступила жалоба на клуб от “человека, который находится в зоне риска из-за возраста“. Заявление связано с тем, что количество футболистов на поле во время тренировки превышало дозволенное. В последствие между игроками не было требуемой дистанции, об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что правоохранительные органы начали расследование по факту нарушения карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что Моуринью вместе с игроками Тоттенхэма нарушили карантин. Португальский получил выговор, но уже успел извиниться за тренировку.

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Теги: Вольфсбург, футбол, карантин, жалоба
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