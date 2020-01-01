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Ройс: Я бы посоветовал Санчо пока остаться в Боруссии Д

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Немец лестно высказался в сторону своего одноклубника.
Джейдон Санчо и Марко Ройс
Джейдон Санчо и Марко Ройс
Getty Images

Капитан Борусси Д Марко Ройс оценил перспективы своего партнера по команде Джейдона Санчо.

“Санчо - выдающийся игрок и определенно будет востребованным во многих командах. Это факт. На данный момент играет на еще более высоком уровне, чем в прошлом году, и будет чрезвычайно ценным в достижении наших целей.

Я бы посоветовал ему остаться в Боруссии Д еще на год, может быть, на два. Я считаю, для него сейчас нет лучшего места. После этого он может сделать действительно значимый шаг как еще более совершенный игрок“, - цитирует Ройса Bulinews.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д установила огромный ценник на Санчо.

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Теги: футбол, Марко Ройс, Джейдон Санчо, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига
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