Ройс: Я бы посоветовал Санчо пока остаться в Боруссии Д

Немец лестно высказался в сторону своего одноклубника.

Капитан Борусси Д Марко Ройс оценил перспективы своего партнера по команде Джейдона Санчо.

“Санчо - выдающийся игрок и определенно будет востребованным во многих командах. Это факт. На данный момент играет на еще более высоком уровне, чем в прошлом году, и будет чрезвычайно ценным в достижении наших целей.

Я бы посоветовал ему остаться в Боруссии Д еще на год, может быть, на два. Я считаю, для него сейчас нет лучшего места. После этого он может сделать действительно значимый шаг как еще более совершенный игрок“, - цитирует Ройса Bulinews.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д установила огромный ценник на Санчо.