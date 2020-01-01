Президент Баварии: Мюллер для нас - то же самое, что Октоберфест для Мюнхена

Герберт Хайнер отреагировал на новость о продлении контракта с футболистом.

Президент Баварии Герберт Хайнер прокомментировал продление контракта с форвардом команды Томасом Мюллером.

“Мюллер - настоящий герой и символ Баварии. Всю свою карьеру Томас провел в нашем клубе и по-новому раскрылся при тренере Ханси Флике. Он выдающийся игрок, который много ассистирует партнерам.

Думаю, Мюллер для Баварии - то же самое, что Октоберфест для Мюнхена. Поэтому продление контракта с ним - это прекрасная новость“, - цитирует Хайнера пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, полузащитник подписал контракт с клубом до 2023 года.