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Директор Байера: Некоторые клубы обанкротятся, если мы досрочно завершим сезон

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Функционер также предложил вариант того, как довести нынешний сезон до завершения.
Фернандо Карро
Фернандо Карро
Getty Images

Исполнительный директор леверкузенского Байера Фернандо Карро предложил создать новый формат календаря на фоне пандемии коронавируса, вызвавшей остановку в сезоне.

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"Нужно перейти на такую систему, чтобы расписание умещалось в один календарный год. Тогда команды смогут завершить сезон-2019/20 до октября-ноября, а следующий сезон начать уже в новом году.

Если мы завершим сезон досрочно, то немецкие клубы не получат денег от телевизионных контрактов. Без этого дохода некоторые клубы вовсе обанкротятся. Так что нельзя отменять сезон", - приводит слова Карро Sport1.

Ранее сообщалось, что треть клубов Бундеслиги могут прекратить существование.

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Теги: Байер, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, коронавирус
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