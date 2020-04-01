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Нойер: Приятно снова увидеть одноклубников лично

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Мюнхенцы возобновили тренировочный процесс.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал возобновление тренировок в команде.

“Тренироваться в небольших группах - это очень необычно чувство. Тем не менее, приятно снова увидеть одноклубников лично.

Я благодарен клубу и сотрудникам, которые позволили в этот сложный период снова тренироваться на поле“, - цитирует Нойера официальный сайт Баварии.

Ранее тренировки также возобновила Боруссия ДШальке и Вольфсбург.

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Теги: футбол, Мануэль Нойер, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига
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