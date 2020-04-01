Нойер: Приятно снова увидеть одноклубников лично

Мюнхенцы возобновили тренировочный процесс.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал возобновление тренировок в команде.

“Тренироваться в небольших группах - это очень необычно чувство. Тем не менее, приятно снова увидеть одноклубников лично.

Я благодарен клубу и сотрудникам, которые позволили в этот сложный период снова тренироваться на поле“, - цитирует Нойера официальный сайт Баварии.

Ранее тренировки также возобновила Боруссия Д, Шальке и Вольфсбург.