Нойер: Приятно снова увидеть одноклубников лично
Мюнхенцы возобновили тренировочный процесс.
Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал возобновление тренировок в команде.
“Тренироваться в небольших группах - это очень необычно чувство. Тем не менее, приятно снова увидеть одноклубников лично.
Я благодарен клубу и сотрудникам, которые позволили в этот сложный период снова тренироваться на поле“, - цитирует Нойера официальный сайт Баварии.
Ранее тренировки также возобновила Боруссия Д, Шальке и Вольфсбург.
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