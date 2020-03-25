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Легенда Баварии: Санчо должен перейти к нам

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Лотар Маттеус считает, что футболисту не стоит возвращаться в Англию.
Лотар Маттеус
Лотар Маттеус
Getty Images

Легенда Баварии Лотар Маттеус прокомментировал будущее полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

“В какой клуб перейдет Санчо? Не исключено, что он вернется в Англию. Но чего Джейдон добьется, например, в Челси или Манчестер Юнайтед? Они пока даже не гарантировали себе место в Лиге чемпионов.

Думаю, что Санчо должен отклонить все предложения из Англии и присоединиться к Баварии.

Я прекрасно представляю себе Санчо в Баварии. У него есть техника, он способен сыграть на обоих флангах.

Джейдон показывает отличную игру в Боруссии. Он помогает не только команде, но и всей Бундеслиге“, - цитирует Маттеуса Metro.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д установила огромный ценник на Санчо.

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Теги: футбол, Бавария, Джейдон Санчо, Лотар Маттеус
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