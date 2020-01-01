Полуфиналы Кубка Германии перенесли из-за коронавируса
Новые даты матчей пока неизвестны.
Немецкий футбольный союз принял решение перенести полуфинальные матчи Кубка Германии. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Матчи Бавария - Айнтрахт Ф и Саарбрюкен - Байер должны были состояться 21 и 22 апреля.
Отмечается, что новые даты полуфиналов будут назначены в зависимости от развития ситуации вокруг пандемии коронавируса в стране.
Ранее сообщалось, что Бундеслига продлила карантин.
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