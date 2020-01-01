Полуфиналы Кубка Германии перенесли из-за коронавируса

Новые даты матчей пока неизвестны.

Немецкий футбольный союз принял решение перенести полуфинальные матчи Кубка Германии. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Матчи Бавария - Айнтрахт Ф и Саарбрюкен - Байер должны были состояться 21 и 22 апреля.

Отмечается, что новые даты полуфиналов будут назначены в зависимости от развития ситуации вокруг пандемии коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что Бундеслига продлила карантин.