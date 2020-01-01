Игроки Боруссии согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса
Благодаря футболистам, "шмели" смогут сберечь сотни рабочих мест.
Футболисты дортмундской Боруссии приняли предложение клуба о снижении заработной платы на период паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Вild.
Отмечается, что благодаря этому дортмундцы смогут оставить на работе порядка 850 человек, которые могли потерять свои места.
Напомним, Бундеслига официально приостановила сезон до 2 апреля.
Ранее нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд рассказал, как бороться с коронавирусом.
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