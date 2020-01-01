Игроки Боруссии согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

Благодаря футболистам, "шмели" смогут сберечь сотни рабочих мест.

Футболисты дортмундской Боруссии приняли предложение клуба о снижении заработной платы на период паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Вild.

Отмечается, что благодаря этому дортмундцы смогут оставить на работе порядка 850 человек, которые могли потерять свои места.

Напомним, Бундеслига официально приостановила сезон до 2 апреля.

Ранее нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд рассказал, как бороться с коронавирусом.