Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Боруссии согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

Комментариев: 0
Благодаря футболистам, "шмели" смогут сберечь сотни рабочих мест.
Игроки Боруссии Д
Игроки Боруссии Д
Getty Images

Футболисты дортмундской Боруссии приняли предложение клуба о снижении заработной платы на период паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Вild.

Отмечается, что благодаря этому дортмундцы смогут оставить на работе порядка 850 человек, которые могли потерять свои места.

Напомним, Бундеслига официально приостановила сезон до 2 апреля.

Ранее нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд рассказал, как бороться с коронавирусом.

Поделись:
Теги: футбол, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь