Соперник Шахтера по Лиге Европы возобновил тренировки, несмотря на карантин

Вольфсбург вернулся к тренировочному процессу.

Вольфсбурга возобновил тренировочный процесс, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

Футболисты поработали в тренажерном зале на базе клуба. Занятия длились около двух часов, сообщает пресс-служба “волков“.

Getrenntes Team: Unsere Wölfe sind mit kleinen Gruppen und besonderen Schutzmaßnahmen ins Training zurückgekehrt.



➡️ https://t.co/4uxaTVaY7p#VfLWolfsburg pic.twitter.com/sazelP21DM — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 23, 2020

Отмечается, что игроки использовали четыре разные раздевалки на стадионе и работали в маленьких группах. Тренировка прошла в строгих гигиенических условиях.

Таким образом, Вольфсбург стал первой топ-командой, которая приступила к работе во время карантина.

Напомним, Бундеслига официально остановила текущий сезон до 2 апреля.