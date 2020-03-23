Соперник Шахтера по Лиге Европы возобновил тренировки, несмотря на карантин
Вольфсбург вернулся к тренировочному процессу.
Вольфсбурга возобновил тренировочный процесс, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.
Футболисты поработали в тренажерном зале на базе клуба. Занятия длились около двух часов, сообщает пресс-служба “волков“.
Getrenntes Team: Unsere Wölfe sind mit kleinen Gruppen und besonderen Schutzmaßnahmen ins Training zurückgekehrt.— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 23, 2020
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Отмечается, что игроки использовали четыре разные раздевалки на стадионе и работали в маленьких группах. Тренировка прошла в строгих гигиенических условиях.
Таким образом, Вольфсбург стал первой топ-командой, которая приступила к работе во время карантина.
Напомним, Бундеслига официально остановила текущий сезон до 2 апреля.
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