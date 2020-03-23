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Соперник Шахтера по Лиге Европы возобновил тренировки, несмотря на карантин

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Вольфсбург вернулся к тренировочному процессу.
Вольфсбург приступил к тренировкам
Вольфсбург приступил к тренировкам
www.vfl-wolfsburg.de

Вольфсбурга возобновил тренировочный процесс, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

Футболисты поработали в тренажерном зале на базе клуба. Занятия длились около двух часов, сообщает пресс-служба “волков“.

Отмечается, что игроки использовали четыре разные раздевалки на стадионе и работали в маленьких группах. Тренировка прошла в строгих гигиенических условиях.

Таким образом, Вольфсбург стал первой топ-командой, которая приступила к работе во время карантина.

Напомним, Бундеслига официально остановила текущий сезон до 2 апреля.

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Теги: футбол, Вольфсбург, чемпионат Германии, Бундеслига
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