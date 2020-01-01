Левандовски пожертвовал крупную сумму на борьбу с COVID-19

Польский футболист перечислил один миллион евро на благотворительность.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали один миллион евро в благотворительный фонд "WeKickCorona", основанный Йозуа Киммихом и Леоном Горецка для сбора средств на борьбу с коронавирусом.

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"Мы все знаем о сложной ситуации вокруг нас. Сегодня мы играем за одну команду. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это.

Эта ситуация затрагивает каждого из нас, и мы просим вас следовать инструкциям и прислушиваться к тем, кто более осведомлен в теме. Будьте ответственными!" - цитирует Левандовски Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро в благотворительный фонд "WeKickCorona".