Игрок Шальке нарушил карантин, отправившись ночью в бар

Руководство немецкого клуба уже провело беседу с Амином Харитом.

Пандемия коронавируса стала причиной введения карантина во многих европейских странах, однако некоторые люди, в том числе и футболисты, не выполняют его условия.

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Как сообщает Bulinews.com, полузащитник Шальке Амин Харит нарушил правила карантина и ночью в четверг находился в баре в городе Эссен в 10 километрах от Гельзенкирхена.

В баре Харит с друзьями праздновали день рождения одного из посетителей. Заведение должно было закрыться еще в 18:00 вечера, но продолжило работать до ночи и в итоге местные жители вызвали полицию в 01:30 ночи. Владельцу бара грозит уголовная ответственность.

Отмечается, что Шальке уже в курсе этой ситуации и провел беседу с 22-летнем футболистом. Харит получил наказание от клуба - устный выговор.

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“Это была ошибка и он все понимает. Я вновь объяснил ему всю серьезность ситуации. Амин очень сожалеет о случившемся и заверил, что подобное больше не повторится“, - прокомментировал спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.

Ранее сообщалось, что форвард Реала нарушил карантин, чтобы посетить день рождения подруги в Сербии. Сам футболист отметил, что не знал о правилах.