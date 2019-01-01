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Левандовски заявил, что Роналду звал его в Реал

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Форвард мог перейти в мадридский клуб по личному приглашению португальца.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Футболист Баварии Роберт Левандовски рассказал, что мог перебраться в мадридский Реал.

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“Меня лично приглашал Криштиану Роналду в клуб, но теперь он выступает за Ювентус.

Переход в топ-клуб не из Германии? Конечно, можно попробовать свои силы в других клубах. В Испании или в любой другой стране.

Но для меня это никогда не было самой важной вещью. Где бы я не выступал, я был способен показать свой максимальный уровень“, - приводит слова Левандовски Sport Bild.

Напомним, что польский форвард выбыл на долгое время из-за травмы.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, Криштиану Роналду, Реал Мадрид, Ювентус, футбол
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