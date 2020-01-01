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Немецкий вирусолог: С футболом можно попрощаться в этом году

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Специалист дал неутешительный прогноз.
Бундеслига
Бундеслига
Getty Images

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит поделился мнением по поводу возвращения европейского футбола на фоне пандемии коронавируса.

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“Профессиональный футбол в этом году? Можете попрощаться с ним. Это нереально предпологать, что этот сезон можно будет завершить.

Вы видите, какая ситуация в Европе и с чем еще предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что возобновление сезона значительно усложнит ситуацию. Я имею в виду то, что возвращения футбола не стоит ждать раньше следующего года.

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Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас очень много вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце“, - заявил специалист для NDR.

Ранее стало известно, когда Примера рассчитывает продолжить сезон.

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Теги: Йонас Шмидт-Шанасит, футбол, коронавирус
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