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Бавария выставит на трансфер трех игроков

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Мюнхенский клуб планирует произвести изменения в составе ближайшим летом.
Жером Боатенг может покинуть клуб летом
Жером Боатенг может покинуть клуб летом
Getty Images

Бавария собирается в летнее трансферное окно внести изменения в состав команды.

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По информации Sport Bild, мюнхенский клуб выставит на продажу защитника Жерома Боатенга и полузащитников Хави Мартинеса и Корантена Толиссо. Руководство клуба не рассчитывает на этих игроков в дальнейшем и готово выставить их на продажу.

Также источник отмечает, что Бавария собирается продлить соглашения с голкипером Мануэлем Нойером и полузащитником Томасом Мюллером, а также выкупить вингера Ивана Перишича.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии выбыл на месяц из-за травмы.

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Теги: Жером Боатенг, Хави Мартинес, Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, футбол
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