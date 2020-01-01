Бавария выставит на трансфер трех игроков

Мюнхенский клуб планирует произвести изменения в составе ближайшим летом.

Бавария собирается в летнее трансферное окно внести изменения в состав команды.

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По информации Sport Bild, мюнхенский клуб выставит на продажу защитника Жерома Боатенга и полузащитников Хави Мартинеса и Корантена Толиссо. Руководство клуба не рассчитывает на этих игроков в дальнейшем и готово выставить их на продажу.

Также источник отмечает, что Бавария собирается продлить соглашения с голкипером Мануэлем Нойером и полузащитником Томасом Мюллером, а также выкупить вингера Ивана Перишича.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии выбыл на месяц из-за травмы.