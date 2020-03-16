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Владелец Хоффенхайма сообщил, когда может появиться вакциона от коронавируса

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Компания Дитмара Хоппа занимается разработкой вакцины от COVID-19ю.
Дитмар Хопп
Дитмар Хопп
Getty Images

Глава немецкого Хоффенхайма Дитмар Хопп владеет биофармацевтической компанией CureVac, которая на данный момент занимается разработкой вакцины от коронавируса.

По словам 79-летнего бизнесмена, его компания сможет предоставить лекарство осенью 2020 года.

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"Когда появится вакцина для людей? Мы зависим от института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств - прим. ред.). Сначала нужно провести тестирование на животных, а только потом проверять на людях.

Я думаю, вакцина может появиться осенью, когда проявится следующая волна вируса. Если у нас получится сделать эффективную вакцину, то она поможет всем людям, а не одному региону", - приводит слова Хоппа Sport1.

Отметим, что во всем мире уже более 179 тысяч человек заразились COVID-19. От болезни погибли 7 081 человек, а чуть более 78 тысяч вылечились.

Ранее сообщалось, что молодой испанский футболист умер от коронавируса.

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Теги: футбол, коронавирус, Хоффенхайм, вне игры, вакцина, COVID-19
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Мистериокс    16.03.2020, 22:36
Оценка:  +1
Мистериокс
С такими темпами смертности от коронавируса как сейчас, до осени сгинут миллионы...
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