Матч Бундеслиги отменен из-за коронавируса

В ближайшее время перенесут весь тур чемпионата Германии.

В рамках 26-го тура чемпионата должен был состояться поединок Вердер - Байер, который запланирован на 16 марта.

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По информации Buten un binnen, было принято решение об отмене матча. Такое решение связано с тем, что на матче будет присутствовать большое количество людей. Дабы избежать риска заражения коронавирусом, власти города решили перенести поединок.

Кроме этого, Немецкий футбольный союз сообщает, что в ближайшее время будет принято решение об остановки чемпионатов Германии до 2 апреля. Окончательное решение примут 16 марта.

Напомним, что в немецком клубе были обнаружены два футболиста, которые заразились коронавирусом.