Бавария пробилась в полуфинал Кубка Германии

Мюнхенцы добыли минимальную победу над Шальке.

Бавария вышла в полуфинал Кубка Германии, одержав минимальную выездную победу над Шальке. Единственный гол на счету Йозуа Киммиха.

Шальке - Бавария 0:1

Гол: Киммих, 40

Шальке: Шуберт - Беккер (Грегорич, 86), Тодибо, Настасич - Кенни, Буджеллаб (Раман, 64), Маккенни, Ощипка - Шепф, Бургшталлер, Матондо (Матондо, 83).

Бавария: Нойер - Павар, Киммих, Алаба, Дэвис - Тиаго, Толиссо (Зиркзее, 85) - Гнабри, Горецка, Коутиньо — Мюллер.

Предупреждения: Настасич, Бургшталлер, Маккенни, Раман.

Ранее в полуфинал пробился клуб региональной лиги - Саарбрюккен.