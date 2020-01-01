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Бавария пробилась в полуфинал Кубка Германии

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Мюнхенцы добыли минимальную победу над Шальке.
Бавария обыграла Шальке
Бавария обыграла Шальке
Getty Images

Бавария вышла в полуфинал Кубка Германии, одержав минимальную выездную победу над Шальке. Единственный гол на счету Йозуа Киммиха.

Шальке - Бавария 0:1
Гол: Киммих, 40

Шальке: Шуберт - Беккер (Грегорич, 86), Тодибо, Настасич - Кенни, Буджеллаб (Раман, 64), Маккенни, Ощипка - Шепф, Бургшталлер, Матондо (Матондо, 83).

Бавария: Нойер - Павар, Киммих, Алаба, Дэвис - Тиаго, Толиссо (Зиркзее, 85) - Гнабри, Горецка, Коутиньо — Мюллер.

Предупреждения: Настасич, Бургшталлер, Маккенни, Раман.

Ранее в полуфинал пробился клуб региональной лиги - Саарбрюккен.

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Теги: футбол, Бавария, Шальке, Кубок Германии
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