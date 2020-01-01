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Флик: Болельщики Баварии испортили матч с Хоффенхаймом

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Наставник мюнхенцев раскритиковал поведение фанатов.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поведение мюнхенских болельщиков во время матча Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

Фанаты развернули баннеры, содержащие оскорбления в адрес президента команды-соперника Дитмара Хоппа.

“Наша главная задача - играть в футбол. Болельщики нашего клуба испортили своей акцией прошлый поединок, в котором мы добились замечательного результата. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Мы не должны отходить от спортивной составляющей футбола.

Я не думаю, что фанаты прекратят проводить свои акции. Но важно то, что Бавария на уровне высшего руководства не одобряет все это“, - цитирует Флика Goal.com.

Смотрите также видео голов и обзор матча Хоффенхайм - Бавария.

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Теги: футбол, Бавария, Хоффенхайм, Ханс-Дитер Флик
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