Флик: Болельщики Баварии испортили матч с Хоффенхаймом

Наставник мюнхенцев раскритиковал поведение фанатов.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поведение мюнхенских болельщиков во время матча Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

Фанаты развернули баннеры, содержащие оскорбления в адрес президента команды-соперника Дитмара Хоппа.

“Наша главная задача - играть в футбол. Болельщики нашего клуба испортили своей акцией прошлый поединок, в котором мы добились замечательного результата. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Мы не должны отходить от спортивной составляющей футбола.

Я не думаю, что фанаты прекратят проводить свои акции. Но важно то, что Бавария на уровне высшего руководства не одобряет все это“, - цитирует Флика Goal.com.

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